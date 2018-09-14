İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç patronlara yalvardı

Bu yıl Bodrum’da 8’incisi düzenlenen Türk Filmleri haftasında, CineBodrum etkinliğine katılan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç 12 Ekim’de vizyona girecek olan “Yol Arkadaşım 2” filmini sinema salonu sahiplerine tanıttı. Türkiye’de bir ilk olan bu etkinlikte tüm İl ve ilçelerde gelen sinema salonu sahipleri ve oyuncular ilk kez toplu olarak bir araya geldi. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona katılan “Yol Arkadaşım 2” filminin başrol oyuncularından İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç karşılarından sinema salonu patronlarını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan ikili afişlerine ve özellikle Cutout yer vermeleri için sinema işletmeciler yalvardı. “Yol Arkadaşım 2” filmi de ilk kez kısa fragmanlarla sinema salonu sahiplerine tanıtıldı.

Sinema salonuna giren İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç sineması olan tüm illerden gelen sinema solonu sahiplerinin hepsinin etkinlikte olduklarını duyunca şok oldu. İbrahim Büyükak “Türkiye’nin yüzde 90 sinema salonu sahibi buradaymış” diyerek “Film yapmak çok zor, bunu izletmekte çok zor. Size de hakikaten ihtiyacımız var. Bazen sinemaya gidiyorum bizim filminiz vizyondayken bir bakıyorum hiçbir yerde afişi yok, Cutout yok olduğunu görüyorum. Sinemacıların rolü çok önemli, bir filmin izlenmesinde de sevilmesinde de rolü çok büyük. Zaten sadece bizim üretmemizle olacak bir iş değil, bu bir birine bağlı büyük bir zincir aslında. Hakikaten bu işte sizin yardımınıza çok ihtiyacımız oluyor. O yüzden bizde buraya size yalvarmaya geldik. Lütfen bizi öne koyarsanız seviniriz. Baktınız salon doldu, yan salonu açsanız” şeklinde konuştu.

Filmin kısa fragmanını sinemacılara izleten ikili, yayınlattıkları sahneyi ilk kez izlediklerini belirtti. Oğuzhan Koç ilk reaksiyonları bu salondan aldıklarını söyledi. Bunu üzerine İbrahim Büyükak ise “Cutout bir daha düşünürsünüz” diyerek her kesin telefon numaralarını alacağını sabah akşam arayacağını söyleyerek espri yaptı.

Sinemacılarla bol bol fotoğraf çektiren ikili daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Filmin çok güzel olduğunu ifade eden İbrahim Büyükak “Filmden beklentilerimiz yüksek ve çok güzel bir film yaptığımıza inanıyorum. İnşallah seyircimizde bizle aynı kanıda olur. İlk filmimiz güzel bir başarı elde etmişti. Biz bu filmde her anlamda ilk filmimizin üzerine çıktığımıza inanıyoruz. Seyircimizde inşallah bu filmi çok beğeneceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Sinema sahipleri ile buluştuklarını da söyleyen Büyükak “Sinema salonu sahiplerine gerekli isteklerimizi ilettik. Taleplerimiz oldu hatta yalvardım arada ve filmimize sahip çıkmalarını söyledim. Onlarda bize güzel bir karşılık verdiler. Çok güzel ve anlamlı bir festival Türk filmleri haftası. Biz filmleri üretiyoruz ama sinemacılar bunları halkla buluşturanlar. Onlarla bir arada olmak bize mutluk verdi. Bu sektörün çok çok önemli bir parçasıdır sinemacılar” dedi.

Oğuzhan Koç ise “Genelde 2’nci filimler 1’incinin üzerine çıkamayan filmlerdir. İbrahim çok güzel bir hikaye buldu, çok da güzel yazdı. Biz de bu hikayeyi seyirciyle buluşturmak için beklemeye gerek olmadığına karar verdik. Hızlı bir şekilde filmi çektik ve çok keyifli olduğunu da gördük. Biz şu an bayağı iyi bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Seyircinin ne düşüneceğini yorumlarını merakla bekliyoruz. Gişe rekoru kıracağımıza iddialıyım ama İbrahim daha temkinli konuşmayı seviyor. İzlediğim film beni çok mutlu ve tatmin etti” şeklinde konuştu.

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