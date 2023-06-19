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Oğuzhan Koç'tan aşk sorusuna yanıt: Belki de siz göremiyorsunuz

Mayıs ayında Demet Özdemir ile evliliğini sonlandıran Oğuzhan Koç, gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti

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  • Oğuzhan Koç'tan aşk sorusuna dikkat çeken yanıt: Belki de siz göremiyorsunuz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İstanbul'da dinleyicileriyle bir araya gelen Oğuzhan Koç, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, "Çok iyi ve enerjiğiz. Sevenlerimiz ile her yerde buluşmaya çalışıyoruz. Bütün memleketi gezeceğiz bu yaz. Ülkece zor zamanlardan geçtik. Birazcık neşelenmemiz gereken günlerdeyiz" diye konuştu.
  • Oğuzhan Koç'tan aşk sorusuna dikkat çeken yanıt: Belki de siz göremiyorsunuz - Magazin haberleri

    "BENİM HAYATTA KALMA BİÇİMİM BU"

    Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk da yapan Oğuzhan Koç, "Benim hayatta kalma biçimim bu. Elimde bir kağıt ve bir kalem var. Bazen şarkı, bazen film, bazen şiir yazıyorum. Ben bunun için varım bunu da yapmaya devam edeceğim. Bir çok yazdığım iş var. Şarkı olarak 300 tane vardır ama içinden 100 tane çıkardığım ve bekleyen şarkılar var. En güzelini her zaman kendime ayırıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Oğuzhan Koç'tan aşk sorusuna dikkat çeken yanıt: Belki de siz göremiyorsunuz - Magazin haberleri

    Oğuzhan Koç daha sonra "Yazın büyük bir bölümünü Çeşme'de geçireceğim. Arkadaşlarımızla çok tatlı bir tesisi kapattık ve evleri kiraladık. Hep birlikte üretelim, çalışalım, eğlenelim ve söyleyelim diye böyle bir şey planladık" diye konuştu.
  • Oğuzhan Koç'tan aşk sorusuna dikkat çeken yanıt: Belki de siz göremiyorsunuz - Magazin haberleri

    AŞK SORUSUNDA DİKKAT ÇEKEN YANIT

    Mayıs ayında oyuncu Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini sonlandıran Oğuzhan Koç, gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Koç, "Bilmiyorum, bakacağız. Belki de siz göremiyorsunuz" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.
  • Oğuzhan Koç'tan aşk sorusuna dikkat çeken yanıt: Belki de siz göremiyorsunuz - Magazin haberleri

    "BENİ EVİMİN ÖNÜNDE ÇEKEMEZSİNİZ"

    Öte yandan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'den boşanmasının ardından gergin tavırlarıyla gündeme geliyor.

    Geçtiğimiz haftalarda kendisini görüntüleyen muhabirlere tepki gösteren Oğuzhan Koç, "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim. Beni takip etmeyin, sorularınızı cevaplamayacağım" demişti.
  • Oğuzhan Koç'tan aşk sorusuna dikkat çeken yanıt: Belki de siz göremiyorsunuz - Magazin haberleri

    TAKİPÇİSİNE SERT TEPKİ

    Oğuzhan Koç, ardından "Oğuzhan Koç'un yeni tekerlekleri hayırlı olsun" şeklinde ayakkabılarını eleştiren kişiyi ifşa ederek, adeta ateş püskürmüştü. 

    Oğuzhan Koç, "Göz göze gelsek selam verirken titreyecek insanlar garip mahlasların arkasına sığınarak (ne isim belli ne soy isim belli) hayata hiçbir katma değer üretmeyerek bizlerin paylaşımlarının arasında terlik tayt linki vererek yol bulmaya devam ediyorlar. Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak - köçek insanlara prim veren takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılıklar. Siz yeni dünyanın parazitlerine başarılar. Ben ve temsil ettiğim değerler, ürettiklerim, duruşum fikirlerim, bu ucuzluğun en büyük düşmanıyım bundan sonra. Bugünkü parazitimiz Çağla isimli arkadaş, bakalım yarın kim olacak. Hepinize yerinizi haddinizi işe yaramazlığınızı öğretecek biri vardır diye bekliyordum.. Demek ki benmişim o... Haydi bakalım" demişti.
  • Oğuzhan Koç'tan aşk sorusuna dikkat çeken yanıt: Belki de siz göremiyorsunuz - Magazin haberleri

    "KİMSENİN KARŞISINDA TİTREMEM"

    Oğuzhan Koç'un ifşa ettiği hesabın sahibi ise Oğuzhan Koç'a şu sözlerle yanıt vermişti: Öncelikle bu kadar üzüp sinirlendirdiysem özür dilerim ama kimsenin karşısında titremem. Bu zamana kadar sayfamdan kimseye bu şekilde hakaret etmediğim için bu beni dediği gibi onursuz biri de yapmıyor bence. İsmimi soy ismimi kendim başka şekilde açıklamayı çok isterdim. Bu şekilde açıklandığı için de yine sizden özür diliyorum. Bana simit sat onurlu yaşa Çağla demiş. Ben eski öğretmenim, simit de satarım limon da tayt da. Bana ayakkabısından dolayı yaptığım bu mizah seviyesi yakışmıyorsa bir kadını geçin insana parazit, aşağılık, onursuz, işe yaramaz demek de kendisine hiç yakışmadı. Neyse en azından tahmin edilen, Gossip şu diye iddia edilen isimler çıkmadığım için de bir rahatladık bence, sevgiler.

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