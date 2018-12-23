Konser öncesinde soruları yanıtlayan Oğuzhan Koç, evlilik sorularına, "Kısmet! Belirli bir planlamamız yok, hayatı akışına bırakmak lazım ama zamanı geldiğinde o da olur" dedi.

YENİ SINGLE MÜJDESİ

Yeni single'ın ocak ayının ikinci haftası piyasada olacağını söyleyen Koç, 2019’un sadece kendi parçalarını seslendireceği, düetsiz bir yıl olacağını söyledi. Bu yıl 'Yol Arkadaşım 3' olmayacağını, İbrahim Büyükak’ın yeni bir senaryo üzerinde çalıştığını söyleyen Koç, kamera önünde henüz kimlerin olacağını bilmediğini de belirtti.

Son dönem ekran önünde ayrı projelerde yer alsalar da İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler ile 10 yaşından beri arkadaş olduklarını belirten Koç, "Ekran karşısında veya sahnede bir arada olmasak da kamera arkasında her şeyi 3 kişi yapıyoruz. Birbirimizin projeleri için bir arada çalışıyoruz" dedi.

"ESER DE KENDİ EFSANESİNİ YARATACAK"

Beyazıt Öztürk’ün bu işi zirvede bıraktığı dönemde Eser Yenenler’in yeni bir platform yarattığını söyleyen Koç, “Kimse Beyazıt Öztürk’ün yerini alamaz. O bu işi zirveye taşıdı ve istediği zaman yine oradan alıp kendi efsanesine devam edebilecek bir isim. Eser de Türkiye’nin en iyi sunucu ve TV programcılarından biri olarak kendi efsanesini yaratacak” şeklinde konuştu.

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