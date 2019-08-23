Beşiktaş, yeni sezonda evindeki ilk maçında Göztepe'yi konuk siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı.

Son 2 sezonda istikrarlı görüntü ortaya koyamayan Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de şans buldu.

Oğuzhan, son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık 2018'de Malmö ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de ise en son geçen sezonun 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada aynı şansı bulmuştu.