OHAL Komisyonu'ndan başvuru bilançosu

OHAL İnceleme Komisyonu, 126 bin 120 başvurudan 70 bin 406’sını sonuçlandırdı. 70 bin 406 başvurunun 5 bin 250’si kabul, 65 bin 156 ise ret kararı ile sonuçlandırıldı. 55 bin 714 başvurunun incelemesi ise devam ediyor.



Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.



70 BİN KARAR VERİLDİ

OHAL Komisyonu’na 126 bin 120 başvuru yapıldı. Komisyon bu başvurulardan 70 bin 406’sını sonuçlandırırken, 55 bin 714 başvurunun incelenmesi süreci ise devam ediyor. 70 bin 406 başvurudan 5 bin 250’si hakkında kabul kararı verilirken, 65 bin 156’sı hakkında ise ret kararı verildi. Komisyon ayrıca, görev kapsamına girmeyen 2 bin 500 başvuru hakkında ön inceleme kararı verdi.



YARGI YOLU AÇIK

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.