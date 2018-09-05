Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları incelemek üzere kurulan OHAL İnceleme Komisyonu’nda yeni görevlendirmeler yapıldı. Daha önce başka görevlere atanmaları nedeniyle OHAL Komisyonundan ayrılan iki üyenin yerine Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar görevlendirildi.

Geçen ay itibariyle 30 bin dosyayı karara bağlayan Komisyon, son görevlendirmeler sonrası mevcut 7 üyesinin yanı sıra 80’i raportör olmak üzere toplam 240 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN

Öte yandan, OHAL kapsamında çıkarılan son ihraç KHK’sı olan 8 Temmuz 2018 tarihli 701 sayılı KHK’ya ilişkin başvuru süreci bugün sona eriyor.

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