Ohio eyaleti yetkilisi:

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NEW - ABD’nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı Direktörü Amy Acton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespiti için yapılan testlerin sonuçlarının gecikmeli sunulmasının, virüsün yayılması konusundaki gerçeğin görülmesini geciktirdiğini söyledi.

Acton, Vali Mike DeWine’in de hazır bulunduğu toplantıda, Kovid-19 test sonuçlarının açıklanma hızı çok yavaş olduğu için sağlam verilere sahip olmadıklarını ifade etti.

"Test sonuçlarının gecikmeli olarak sunulmasının, virüsün yayılması konusundaki gerçeğin görülmesini geciktirdiğine" dikkati çeken Acton, "Virüsün toplumdaki yayılma seyrine bakarsak gerçekler bize Ohio’da nüfusumuzun en az yüzde 1'inin bu virüsü taşıdığını söylüyor. 11,7 milyon insanımız var. Yani bu hesaba göre, 100 binin üzerinde. Bu sonuç, size bu virüsün nasıl ve ne hızla yayıldığını hissettiriyor." diye konuştu.

Acton, "Hepimiz yeni realitemize uyanıyoruz," diyerek, devletin bir kriz durumunda bulunduğunu kaydetti.

- "Nisan sonundan mayıs ortasına kadar vaka sayısı zirveye çıkabilir"

Eyalette okullar üç haftalığına kapatılırken 100 kişilik veya daha kalabalık toplantılar da yasaklandı. Buna karşın, eyalette şu ana kadar teyit edilmiş sadece 5 pozitif vaka bulunduğu 30 da negatif test sonucu bildirildiği açıklandı.

Yetkililer, nisan sonundan mayıs ortasına kadar vaka sayısının zirveye çıkabileceği görüşünü paylaştı.

Ciddi şekilde hasta olmayan kişileri "evde kalmaya" çağıran yetkililer, böylece hastanelerde yardıma en çok ihtiyaç duyan hastalara yer açılabileceğini belirtti.

Son güncellemelere göre, ABD’de teyit edilen yeni tip koronavirüs vakası 1660’a, ölü sayısı ise 41’e ulaştı. ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, virüs salgını 50 eyaletten 46’sına yayılmış durumda.