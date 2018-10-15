Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
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OİB Başkanı Baran Çelik, "2018'de ihracat rekoru kıracağız"

2017 yılını 28.5 milyar dolar ihracat ile kapatarak tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv sektörü, bu yıl sonu için hedef yükseltti. Ocak-eylül döneminde sektörün yüzde 13'lük artışla bir önceki yıla kıyasla 23.4 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydeden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Aylık bazda 2.6 milyar dolarlık ortalama devam ederse bu yıl geçen seneki rakamı geçmiş olacağız ve 31 milyar dolar ile rekor kıracağız" diye konuştu

15.10.2018 - 12:15 | Güncelleme:  

Türk otomotiv sektörü, 2017'yi 28.5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatmasının ardından bu yıl 31 milyar dolarlık dış satımla yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın dörtte üçünü geride bırakan sektörün, yukarı yönlü ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Bu yılın 9 aylık döneminde sektörün yüzde 13'lük artışla bir önceki yıla kıyasla 23.4 milyar dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Çelik, ocak-eylül döneminde otomotiv sektörünün Türkiye ihracatı içindeki oranının yüzde 19 olarak gerçekleştiğini vurguladı. Sektörün yıl başında koyduğu hedefleri gerçekleştirdiğini ulaşılan bu rakamlarla görebildiklerini ifade eden Çelik, "9 aylık dönemde otomotiv endüstrisinin aylık ortalama 2.6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıyor olması son yıllardaki en iyi rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 13'lük artışla ilk 9 ayı kapattık" dedi.

Geçen yılın ihracatta 28.5 milyar dolar seviyesine ulaşıldığını vurgulayan Çelik, "Bu yıl ise 9 aylık dönemde 23.4 dolarlık ihracata ulaştık. Aylık bazda 2,6 milyar dolarlık ortalama devam ederse bu yıl geçen seneki rakamı geçmiş olacağız ve rekoru kıracağız. Bu yılı 31 milyar dolar civarında bir rakamla kapatarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına imza atacağız" diye konuştu. Çelik, yılın başında 29 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğini belirterek, "Ancak bu hedefi revize ettik ve 2 milyar dolar yukarıya çektik. 2018 yılını 31 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla bitireceğiz" dedi.

 

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