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HaberlerOtomobilOİB'den Güney Afrika'ya dijital çıkarma
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Otomotiv ihracatçısından 7 milyar dolarlık pazara dijital çıkarma

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB),hedef ülkelerde ihracatı artırmak üzere düzenlediği Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programlarına, yılda 7 milyar dolarlık ithalatı ve 500 bin adetlik iç pazar büyüklüğü ile Afrika kıtasının en büyük otomotiv pazarı olan Güney Afrika ile devam ediyor. Programın açılışında konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, "600 bin adedin üzerinde üretim rakamı ile Güney Afrika Cumhuriyeti hem binek otomobiller hem de ticari araçlarda önemli bir üretici konumunda yer alıyor. Biz önümüzdeki dönemde Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına inanıyoruz" dedi

OİB'den Güney Afrika'ya dijital çıkarma
HABERTURK.COM

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği ile düzenlediği Güney Afrika Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı, OİB Başkanı Baran Çelik, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Programın açılışında konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, "Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika kıtasının en büyük motorlu araç üreticisi ve ülkede çok sayıda otomotiv firmasının yatırımı bulunmakta. 600 bin adedin üzerinde üretim rakamı ile Güney Afrika Cumhuriyeti hem binek otomobiller hem de ticari araçlarda önemli bir üretici konumunda yer alıyor. Biz önümüzdeki dönemde Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına inanıyoruz” dedi.

Pandemi döneminde yurtdışına yönelik fuar ve heyet etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldıklarını ancak dijital etkinliklere yöneldiklerini söyleyen Çelik, "Bu kapsamda, 2020 yılında Meksika, Almanya ve Birleşik Krallığa yönelik gerçekleştirdiğimiz Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programlarımıza, 2021 yılında Vietnam ve Tayland ile başladık. Bugün ise Güney Afrika Cumhuriyeti ile devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız ve 2-5 Mart tarihleri arasında yapılacak online ikili iş görüşmeleri ile devam edecek etkinliklerimize Türkiye’den 20, Güney Afrika’dan 40 olmak üzere toplam 60 firma katılım sağlıyor. Pandemi bitse bile artık bazı heyet ve fuarların online olarak yapılmaya devam edileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

İHRACATTA OTOMOTİV ÖNE ÇIKIYOR

Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ihracata da değinen OİB Başkanı Baran Çelik, “Türkiye’nin Güney Afrika Cumhuriyetine toplamda 500 milyon doların üzerinde seyreden ihracatında otomotiv endüstrisi öne çıkıyor. 2020 yılı öncesinde 100 milyon doların üzerinde seyreden otomotiv ihracatımız 2020 yılında pandemi etkisiyle 64 milyon dolara geriledi. Otomotiv ihracatımız tedarik endüstrisi ağırlıklı olmakla birlikte ülke binek otomobiller ve ticari araçlarda da Afrika kıtasındaki önemli pazarlarımız arasında yer alıyor” diye konuştu.

'RAKAMLAR POTANSİYELİ ORTAYA KOYUYOR'

TİM Başkanı İsmail Gülle de, Türkiye’nin 2019 yılında 16 milyar 945 milyon dolar ihracat hacmiyle Afrika’nın toplam ithalatında yüzde 3’lük bir pay alarak kıtanın en büyük onuncu tedarikçisi olduğunu ifade etti. Konuşmasında Afrika kıtası ile ilgili önemli rakamları dinleyicilerle paylaşan Gülle, bu rakamların Türkiye Afrika ilişkilerindeki potansiyeli net bir şekilde ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

Gülle, "Türkiye 2020 yılında Sahra Altı Afrika Bölgesi’ne bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 6 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılında Güney Afrika’ya ihracatımız binde 7 artışla 573 milyon dolar olarak gerçekleşti. Afrika’ya ihracatımızda öne çıkan sektörlerimizi incelediğimizde çelik, kimyevi maddeleri hububat ve otomotiv endüstrisi gelmektedir. Afrika ülkelerine otomotiv sektöründeki ihracatımız 2020 yılında pandemi kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen 1 milyar 434 milyon dolara ulaştı. Bu ihracatın 64 milyon doları Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yapıldı. Tüm bu rakamlar otomotiv sektöründe Türkiye-Afrika ilişkilerinde ciddi bir potansiyeli ve gelişme ivmesi olduğunu göstermektedir" dedi.

'7 KÜRESEL ÜRETİCİ VAR'

Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ise yaptığı sunumda, "Oluşturduğu katma değer, istihdama olan katkısı ve üretim zincirindeki ekonomik aktiviteyi tetikleme gücü göz önünde bulundurulduğunda otomotiv sektörü Güney Afrika Cumhuriyeti’nin önem verdiği bir alan. Otomotiv sektörü Güney Afrika Cumhuriyeti imalat sanayi içerisinde payı en yüksek olan ve ülkede katma değeri en fazla oluşturan sektör. Sektörün ülkenin toplum gayri safi yurtiçi hasılası içindeki payı 2019 yılında yüzde 6,4, toplam imalat sanayi üretimi içindeki katkısı ise yüzde 27,6’ya tekabül ediyor. Şu anda ülkede 7 küresel otomotiv markasının faaliyeti var. Bu kapsamda 2035 yılına kadar sektörün yol haritasını çizen Otomotiv Sektörü Ana Planı 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek" bilgilerini paylaştı.

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