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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği 10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması için başvurular sürüyor. OİB'in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, bu yıl 18 Ekim 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.

Geleceğin otomotiv trendleri ve mobilite teknolojilerini belirleyecek yarışma için 3 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabiliyor. Yarışma sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge Teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açık olacak ve 18 yaşını tamamlayan adaylar başvurabilecek.

Bu yılki teması "Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler" olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında, sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplamda 500 bin TL ödül verilecek. Bu kapsamda yarışmada birinciye 140 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin TL ve beşinciye 60 bin TL ödül takdim edilecek.

Nakdi ödüllere ek olarak, projelerin hayat bulması ve yeni girişimciler yetişmesi için OİB'in İTÜ ARI Teknokent ile yaptığı iş birliği kapsamında, dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde geliştirilmesine destek olunacak. Ayrıca girişimciler, sanayileşme yolunda danışmanlıktan prototipe, laboratuvardan sanayi ile buluşmaya kadar birçok imkandan yararlandıracak, ek olarak İTÜ BigBang sahnesinde yarışmaya hak kazanacak.

61 MİLYON TL YATIRIM ALDILAR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması ile dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye'nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olmasını ve ihracat artışına katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, OİB, bugüne kadar 4 binden fazla projeyi değerlendirdiği yarışmada 193 projeye destek olurken, 51 projeyi de ödüllendirdi. İTÜ Çekirdek'ten kuluçka desteği de alan girişimcilerin, yüzde 46'sı şirketleşerek toplamda 537 kişiye istihdam sağladı. Ciroları 96 milyon TL'ye ulaşan bu girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı ise 61 milyon TL oldu.