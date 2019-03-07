Şubat ayında otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 azalarak 2.54 milyar dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, geçen ay yaşanan düşüşe rağmen 2.54 milyar dolar ile tarihindeki en yüksek ikinci şubat ayı performansına imza attı.
Şubat ayı ihracatında parite kaynaklı kayıp 175 milyon dolar olurken, parite kaybının yaşanmaması halinde otomotiv ihracatının 2.7 milyar doların üzerine çıkacağı ve ihracat düşüşünün de yüzde 2.5 ile sınırlı kalacağı bildirildi.
OTOBÜS GRUBUNDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ
Ürün grupları bazında bakıldığında, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu ihracatı şubat ayında yüzde 16 artarak 149 milyon dolar olarak gerçekleşti. Binek otomobil ihracatı yüzde 11 azalarak ve 953 milyon dolar, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 azalarak 892 milyon dolar ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 29 azalarak 407 milyon dolar olarak gerçekleşti.
EN ÇOK ALMANYA'YA İHRACAT YAPILDI
Şubat ayında Almanya 349 milyon dolar ile Türkiye otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu sürdürdü. Şubatta ikinci büyük pazar Fransa’ya ihracat yüzde 5 oranında azalarak 265 milyon dolar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık’a yönelik ihracat yüzde 13 azalarak 244 milyon dolar olarak gerçekleşti.
AB ÜLKELERİ İHRACATTAN YÜZDE 78 PAY ALDI
Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve toplam ihracattan yüzde 78 pay alan Avrupa Birliği'ne (AB) şubat ayı ihracatı da yüzde 10 azalarak 1 milyar 981 milyon dolar oldu. Afrika Ülke Grubu’na ihracat yüzde 6, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 23, Uzakdoğu Ülkeleri’ne yüzde 32, Serbest Bölgeler’e yüzde 47 ve Okyanusya Ülkeleri’ne yüzde 85 oranında ihracat artışı yaşandı.
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