Oita Trinita - Albirex Niigata maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig maçında Oita Trinita ile Albirex Niigata, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Oita Trinita 44 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Albirex Niigata 29 puanda ve 17. sırada. Oita Trinita son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Albirex Niigata, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 455 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oita Trinita kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Albirex Niigata sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Oita Trinita önceki hafta Albirex Niigata mücadelesinde 1-3 yenildi.

Albirex Niigata, Oita Trinita karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Oita Trinita, 24 gol attı ve 17 gol yedi.

Albirex Niigata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Albirex Niigata, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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