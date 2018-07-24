Oita Trinita - Ehime FC karşılaşma önü

Japonya J2 Lig maçında Oita Trinita ile Ehime FC, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. 41 puanlı Oita Trinita 4. sırada bulunuyor, Ehime FC 24 puana sahip ve 19. sırada. Oita Trinita, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 548. İddaa'da Oita Trinita kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Ehime FC kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oita Trinita önceki hafta Roasso Kumamoto mücadelesinde 2-1 kazandı.

Ehime FC, Renofa Yamaguchi karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Oita Trinita, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Oita Trinita, kendi sahasında 24 gol attı, 16 gol yedi.

Ehime FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ehime FC, 8 gol atarken 15 gol yedi.

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