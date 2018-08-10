Oita Trinita - Fagiano Okayama sahaya çıkıyor

Oita Trinita ve Fagiano Okayama, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 47 puanlı Oita Trinita 3. sırada bulunuyor, Fagiano Okayama 38 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Oita Trinita, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fagiano Okayama, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 290 kodlu maçı oynayanlar; Oita Trinita galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fagiano Okayama galibiyet oranı 0.00.

Oita Trinita önceki hafta Roasso Kumamoto mücadelesinde 2-1 kazandı.

Fagiano Okayama ise Fukuoka maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Oita Trinita, 28 gol attı ve 17 gol yedi.

Fagiano Okayama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fagiano Okayama, 9 gol atarken 12 gol yedi.

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