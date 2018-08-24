Oita Trinita - Tokushima Vortis maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Oita Trinita, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Tokushima Vortis takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Oita Trinita 51 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Tokushima Vortis 41 puanda ve 10. sırada. Oita Trinita, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tokushima Vortis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 253 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oita Trinita kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Tokushima Vortis sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Oita Trinita son hafta oynanan Roasso Kumamoto maçında 2-1 kazandı.

Tokushima Vortis, Tokyo Verdy karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Oita Trinita, evinde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 18 gol yedi.

Tokushima Vortis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tokushima Vortis, 10 gol atarken 14 gol yedi.

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