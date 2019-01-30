Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, en iyi erkek pop müzik sanatçısı Buray olurken, en iyi kadın pop müzik sanatçısı Demet Akalın oldu. En iyi söz yazarı ödülü Oğuzhan Koç'a giderken, en iyi single ödülü ise Gülben Ergen'in oldu.
"ÖDÜLÜ ALAN SEVİŞMEYE KOŞUYOR"
Öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödül törenin en dikkat çeken olayı ise ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları oldu. Bu durum davetliler tarafından her ne kadar tepki çekse de, ünlü isimlerin dakikalar içerisinde törenden ayrılmaları geceye gölge düşürmeye yetti. Bu durumu esprili bir dille eleştiren Okan Bayülgen, "Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesileyle ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü..." sözleriyle dikkat çekti.
"KÖPEĞİMİ AJDA ALMIŞ"
Ödül töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Dubai'ye tatile gittiğinden bahsederek, "Tatile giderken köpeğimi kuaför arkadaşıma bırakmıştım. Orada da Ajda Pekkan görmüş. Ne yer, ne içer bu köpek çok zayıf kalmış diyerek köpeği yanına alıp kendisi bakmış. Çok güldüm köpeğimin Ajda'da olduğunu duyunca" dedi.
"SEVE SEVE NİKAH ŞAHİDİ OLURUM"
Hande Yener'in 'Nikah şahidim Demet olacak' çıkışı hatırlatılması üzerine Demet Akalın, "Öyle bir şeyden bahsetmedi bana ama seve seve olurum. Birbirimize sürekli kalp atıp duruyoruz. Güzel oldu barışmamız, daha bir araya gelmedik ama en kısa zamanda geleceğiz" dedi.
"EŞİM BANA UĞURLU GELDİ"
Ödülünü almaya eşi Burcu Kıratlı ile birlikte gelen Sinan Akçıl, "Eşim bana uğurlu geldi. Ödülümü aldım ama nazara geldim sanırım. Baksanıza elimde kaldı, kırıldı" dedi.
En iyi DJ : Doğuş Çabakçor
En iyi söz yazarı besteci: Oğuzhan Koç
En iyi pop müzik kadın : Demet Akalın
En iyi pop müzik erkek : Buray
En iyi düet : Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli (Anlarsın)
En iyi single & maxi single : Gülben Ergen
En iyi şarkı : Merve Özbey ( Vuracak)
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Okan Bayülgen
En iyi albüm: Deniz Seki
En iyi halk müziği: Kubat
En iyi müzik prodüktörü: Emrah Karaduman
En iyi cover : Derya Uluğ & Emrah Karaduman (Sürgün Aşkımız)
En iyi rap müzik : Gazapizm
En iyi grup : Gripin
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