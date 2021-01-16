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Okan Buruk: 1-2 transfer daha yapabiliriz

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay mücadeleyi ve skoru değerlendirdi

Okan Buruk: 1-2 transfer daha yapabiliriz

Bu sezonun zor geçtiğini belirten Okan Buruk, "Sakatlıklar, hakem hataları ve bugün de kar yağışı eklendi. Oynamaya çalıştık. Pozisyonlara giren takımdık, ikinci yarı oyun değişti. Şanssız bir gol yedik. 1-0 devreye girseydik farklı olabilirdi. Kötü saha şartlarına rağmen pozisyonlara girdik. Demba Ba rakibe dokundu. Elin değince yakaladım olur ya ona benzer pozisyon oldu. Aynısını Demba Ba´ya penaltı verir miydi, bence vermezdi. Türkiye liginde benzer pozisyonlara o kadar çok gol verildi ki. VAR incelemesi 3 saniye sürdü. Normalde 3 dakika sürmesine alıştığımız karar 3 saniye sürdü. Bunu bu sezon büyük bir bölümde yaşadık. Oyuncularımızla mücadelemize devam edeceğiz. Fedakarca mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza kazanarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"SİVASSPOR´U TEBRİK EDİYORUM"

Sivasspor´un kar yağışı altında beyaz formayla sahada olması için Buruk, "Hakemler de o yüzden göremedi, oyun içine bakınca zor olmuştur, sahada çok fark etmedik. Sivasspor´u da kutluyorum. Bizimle birlikte bu sene Avrupa´da mesai veren bir kulüp, onları da tebrik ediyorum. Mücadeleden dolayı oyuncuları ve Rıza hocayı kutlamak istiyorum" dedi.

"VISCA'YI RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Edin Visca´nın sakatlığı için Buruk, "Visca´nın Leipzig maçından gelen sakatlık sorunu vardı, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında denemiştik, Ankaragücü maçında ayağında sertlik oldu, riske etmek istemedik ve bugün oynatmadık. Riske etmek istemedik" şeklinde konuştu.

"1-2 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ"

Transfer için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Buruk, "Stoper önceliğimiz vardı, kadromuza kattık. Takviye yapmaya çalışacağız ama bütçeler söz konusu. Bu sezon çok sakatlık yaşadık. Chadli´nin sakatlığı oldu, 4-6 hafta bizimle olmayacak. 1-2 oyuncu daha kadroya katma şansımız olacak" diye konuştu.

"ŞU AN LİG VE SÜPER KUPA´YI DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye Kupası´nda Fenerbahçe eşleşmeleri ile ilgili Okan Buruk, şöyle konuştu: "O zamana kadar çok var. Süper Kupa oynayacağız. Devamında Türkiye Kupası´nda Fenerbahçe maçı var. Ligde üzücü olarak kaybettiğimiz maç vardı. Hedefimiz olan Türkiye Kupası´na gitme maçı. Şu an ligi ve Süper Kupa´yı düşünüyoruz."

ÇALIMBAY: OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM

Maçtan önce puanlar almak için geldiklerini söyleyen Çalımbay, "Maçtan önce de konuştuk. Puanlarla ayrılmak istedik. Beklenmedik bir zeminde oynadık. İki takım da mükemmel oynadı. Puan aldığımız için mutluyuz, iki takımın da futbol oynamasına saha izin vermedi. Hem televizyon hem de burada izleyenler mücadeleci bir maç izledi. Futbolu konuşmaya çok gerek yok Başakşehir doldur boşalt oynadı, böyle de oynaması gerekiyordu. Puan aldığımız için mutluyuz. Golü yedikten sonra golü bulduk, bütün oyuncularımı tebrik diyorum" ifadelerini kullandı.

"2 OYUNCU DAHA ALMALIYIZ"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Çalımbay, "3-4 oyuncu almamız lazım, iki bek oyuncusu aldık. Ahmet Oğuz ve Ümreniyespor´dan Alaaddin Okumuş´u aldık, iki isim daha transfer etmemiz gerekiyor. Araştırıyoruz. Yasin Öztekin aramızdan ayrıldı. En kısa zamanda iki oyuncu almamız gerekiyor" diye konuştu.

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