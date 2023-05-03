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Okan Buruk 11'de değişikliğe gidiyor - Galatasaray haberleri

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin ardından kadroda değişime gitmeyi planlıyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında savunmada farklı oyunculara görev verilmesi gündemde

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  • Okan Buruk 11'de değişikliğe gidiyor - Galatasaray haberleri

    Derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk harekete geçti.
  • Okan Buruk 11'de değişikliğe gidiyor - Galatasaray haberleri

    Tecrübeli çalıştırıcının, 33’üncü haftada oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında kadroda değişikliğe gidebileceği öğrenildi.
  • Okan Buruk 11'de değişikliğe gidiyor - Galatasaray haberleri

    Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş ile oynadığı iki karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü.
  • Okan Buruk 11'de değişikliğe gidiyor - Galatasaray haberleri

    Savunmanın solunda forma giyen Sam Adekugbe’nin performansı da bu süreçte beğenilmedi.
  • Okan Buruk 11'de değişikliğe gidiyor - Galatasaray haberleri

    Teknik direktör Okan Buruk’un bu nedenle sol bekte Dubois veya Kazımcan'dan birine forma vermesi bekleniyor.
  • Okan Buruk 11'de değişikliğe gidiyor - Galatasaray haberleri

    Fransız futbolcunun oynaması halinde, bir yerli futbolcunun 11'de yer alması gerekiyor.
  • Okan Buruk 11'de değişikliğe gidiyor - Galatasaray haberleri

    Bu durumda Okan Buruk’un, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu arasında seçim yapacağı gelen haberler arasında.

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