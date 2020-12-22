Süper Lig’in 14. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 4 maçta üç puan sevinci yaşayamayan turuncu-lacivertliler, Kadıköy’den galibiyetle dönerek zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Fenerbahçe ise son 4 haftada elde edilen 3 mağlubiyeti Başakşehir karşısında kazanarak telafi edip rahat bir nefes almanın peşinde.

6 KERE RAKİP OLDULAR

Bu zorlu mücadeleyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 6. defa birbirlerine rakip alacak. Daha önceki 5 mücadelenin 2’sini Okan Buruk’un takımları kazanırken, 3 maç ise berabere bitti.

Okan Buruk, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımla Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor’la iki defa karşılaşmış, 1 müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanırken, diğer karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

2018-2019 sezonunda Buruk, Rizespor’un başındayken de Bulut’lu Yeni Malatyaspor’u 3-0’la geçmişti.

2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor’u çalıştıran Okan Buruk ile Erol Bulut idaresindeki Yeni Malatyaspor’un ligin ilk ve ikinci yarılarında oynadığı iki maç da 0-0 bitmişti.