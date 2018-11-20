Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda Musa Çağıran dışında sakat oyuncunun bulunmamasının sevindirici olduğunu, milli takımdaki futbolcularının yarından itibaren takıma katılacağını belirtti. Zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Buruk, özellikle son üç maçta zor fikstürleri olduğunu ve bu süreci puan alamadan geride bıraktıklarını ifade etti.
Camia açısından çok önemli bir maça çıkacaklarına işaret eden Buruk, "Şehirde herkes maçın önemini konuşuyor. Biz de taktiksel anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sivasspor'un iyi bir kadrosu var. Özellikle hücum hattında çok hareketli, çabuk kaleye giden bir takım. Son Beşiktaş maçı rakibimiz için büyük bir moral oldu." diye konuştu.
Buruk, rakip takımda göreve Hakan Keleş'in geldiğini hatırlatarak şöyle devam etti:
"Kendisine başarı diliyorum. Türk futbolu için önemli hizmetleri olan bir isim. Onun için yeni bir yol olacak. Biz ise bu maça final maçı olarak bakıyoruz. İlk yarının sonuna kadar oynayacağımız beş maç bizim için çok değerli. Her maçtan alacağımız en yüksek puanı alıp bu süreçten güzel şekilde çıkmak istiyoruz. Çünkü, son üç hafta istediğimiz gibi geçmedi."
Oyun olarak zaman zaman küçük hatalarla maçları kaybettiklerine değinen Buruk, "Bunların üstesinden gelmek zorundayız. İnşallah Sivasspor maçı ile yeniden yükselişe geçeriz." ifadesini kullandı.
Buruk, göreve geldiğinde, ilk yarı için 20 puan hedefi belirlediklerine dikkati çekerek şunları söyledi:
"Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyince beklentiler düşüyor. Özellikle son oynadığımız üç maç istediğimiz gibi gitmedi. Ortada, ilk yarıda 15 puan var. Bu 15 puandan maksimum olanı almamız gerekiyor. Ligde bütün takımlar birbirine yakın. İki maçı kazandığınızda 4-5 takımı geçme şansınız var. Biz alabileceğimiz maksimum puanla ilk yarının sonuna girmek istiyoruz. Burada toplayacağımız puanlar önemli. Psikolojik yanı var. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz."
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 12 haftanın ardından 8 puanla 18. ve son sırada bulunuyor.
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