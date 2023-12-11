Okan Buruk basın toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Okan Buruk Kopenhag basın toplantısı canlı yayın...
Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda köklü Danimarka ekibi Kopenhag'la kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek 2. takımı belirleyecek iki maçtan biri olan zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, düzenleyeceği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. İşte, Okan Buruk'un basın toplantısına dair ayrıntılar...
Kopenhag Galatasaray maçı için geri sayıma geçildi. Yarın akşam saat 23:00'de başlayacak zorlu mücadeleye kısa bir süre kala Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının karşısına çıkacak. Kolombiyalı yıldız defans oyuncusu Davinson Sanchez'in de son durumunun açıklanacağı toplantıya dair bilgileri bir araya getirdik...
OKAN BURUK'UN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?
Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre; Okan Buruk'un basın toplantısı TSİ 20.30'da Parken Stadı'nda gerçekleştirecek.
OKAN BURUK'UN BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?
Okan Buruk'un Kopenhag maçı öncesi basın toplantısı GS TV'den ve Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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