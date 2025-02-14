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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Bir daha bu kadar kötü oynamayacağız! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Bir daha bu kadar kötü oynamayacağız!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 01:33 Güncelleme: 14.02.2025 - 01:33
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        "Bir daha bu kadar kötü oynamayacağız!"
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından konuştu.

        "BU KADAR KÖTÜ OYNAMAYA HAKKIMIZ YOK"

        Maçtan önce de söyledim, eksik geldik, önemli eksiklerimiz var. 11 yaparken zorlandık. Ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. Bunun altını çizmem gerekiyor.

        "HER ŞEYİ KÖTÜ YAPTIK"

        11'e 11'ken de iyi oynamadık. Bu oyunu, mağlubiyeti sadece 10 kişi üzerinden okumamak gerek, her şeyi kötü yaptık. Savunma da yapamadık, top bizdeyken de oynayamadık, pası da veremedik, ayağımızda da tutamadık, arkadaşımıza veremedik. Her şeyin kötü olduğu bir günde buradan iyi bir sonuç...

        "ÜMİDİMİZİ KESMEDİK"

        İkinci yarıya 1-1'le girip, bir şeyleri düzeltiriz dedik. İkinci yarı 4'lüye döndük. Bir yandan Abdülkerim ve Kaan'ın sarı kartlı olmasından korkuyordum. Birebirdeki hamlelerin riskli olmasından korkuyordum. İlk yarı sonunda Kaan'ı merkeze aldım. Merkez daha riskli olur dedim, sağ beke, daha alıştığı yere almak istedim, sarı kart riskini, iki sarı kartlı oyuncuyu yan yana oynatmamak için... Maalesef kırmızı kart oldu. 10 kişi kaldıktan sonra da savunmayı iyi yapamadık. Kötü, acı bir gün. Üzüleceğimiz bir gün. Bir yandan da ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Ümidimiz kesmedik. Altını çizeyim. İkinci maç kendi sahamızda. Futbolda her şey var. Bu tür dönüşler çok oldu. Buna inanacağız ve daha iyi hazırlanacağız. Üzdüğümüz insanların gönlünü almak için oynayacağız.

        "2. MAÇI KONSANTRASYONLA ÇEVİRMEK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

        4 gün sonra lig maçı, Rizespor deplasmanı var. Oraya adapte olacağız, hazırlanacağız. Yeni transferlerimiz, bu maçta oynamayan cezalı oyuncularımız, yetiştirebilirsek sakatlarımız daha yeni bir kadroyla kazanarak morallenmek ve ligdeki avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Devamında da Avrupa'da rövanşı oynayacağız. Avrupa'daki ümidimizi de hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Burada nasıl kaybettiysek, bizim kalitemizdeki bir takım elinden geleni yapacak. İkinci maçı da aynı şekilde, konsantrasyonla çevirmek için oynayacağız.

        "BİR DAHA BU KADAR KÖTÜ OYNAMAYACAĞIZ"

        Sadece Tottenham maçı özelinde kalmamak gerekiyor. Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Geçiş sürecindeki en zor maçımızı bugün oynadık. Kadromuza yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncularımız vardı. Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı. Avrupa'da da açıktı. Bu maçtaki mağlubiyet bizi yaraladı. Rövanşta çevirmeye çalışacağız. Yeni gelen oyuncularla birlikte, biliyorsunuz ayrılanlar oldu. Avrupa listesine yazdıklarımız ve yazamadıklarımız oldu. Bizim için tekrar bir kadro yapılanması ve yenilenmesi başlıyor. Rizespor maçıyla transferleri oynatma şansı olacak, cezadan dönenler, sakatlık sürecinde olan ve geri dönecek önemli oyuncular olacak. Bizim için aslında en kritik maç buydu, bu maçı atlatabilseydim kadro eksikliğiyle bundan sonraki maçlar daha kolay olacaktı. Moralimiz bozuldu ama kafamızı kaldırıp sonraki maçlara hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Çok kötü bir gündü. Çok kötü bir oyundu. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum.

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