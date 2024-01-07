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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk "Bizi karıştırmaya çalışacaklar" dedi, Cengiz Ünder örneği verdi - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk "Bizi karıştırmaya çalışacaklar" dedi, Cengiz Ünder örneği verdi

        Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, zor bir rakibe karşı etkili oyun sergilediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.01.2024 - 21:59 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:00
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        Buruk'tan Cengiz Ünder örneği!
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        Hücuma olumlu işler yaptıklarının altını çizen Okan Buruk, seyircinin ikinci yarıdaki katılımıyla takımın daha da iyi bir hale geldiğini belirtti.

        Kamuoyunda çıkan haberlerle alakalı olarak "Bizi de karıştırmaya çalışacaklar. Bunu son hafta çok net gördük" yorumunu yapan Okan Buruk, "Transferler üzerinden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar" diyerek Fenerbahçe'den Cengiz Ünder örneğini verdi.

        Okan Buruk'un maç sonu yaptığı açıklamalar:

        "Bugün birçok oyuncumuz için fırsat oldu. Oyuna iyi başladık, pozisyonlar ürettik. Genel olarak hücum verilene baktığımızda olumlu işler yaptık. Otuza yakın şut attık, gol beklentimiz, birçok şeyi hücumda iyi yaptık. İkinci yarı verdiğimiz pozisyonlar vardı. Konyaspor'un tehlikeli bir takım olduğunu, özellikle geçişlerde etkili oyuncuları olduğunu gördük."

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        "TARİHİN EN İYİ BAŞLANGICI"

        "Zor bir maçtı, zor bir rakipti. Aslında eksik olarak görmüyoruz, sahaya çıkan 11 ve kulübedeki oyuncularla tam takımız. Seyirci de ikinci yarı harekete geçince takımı öne doğru itti. Bugün itibarıyla Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yapmış takımız. Hedefimiz bu yolda yürümek."

        "FARKLI ŞEYLER YANSITILMAYA ÇALIŞILIYOR"

        "Çok fazla da son haftalarda takımın üstünde olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Biz, ben hoca olarak ve oyuncularım burada çok mutluyuz. Hepimiz Galatasaray için yarışıyoruz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Galatasaray yönetim, camiası birbirine ne kadar sarılırsa buradan o kadar güçlü çıkarız."

        "BİZİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞACAKLAR"

        "Bizi de karıştırmaya çalışacaklar. Bunu son hafta çok net gördük. Ama biz içeride birbirimize çok fazla sarılıyoruz. Dışarıda da aynı şeyi göstereceğiz."

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        "DAHA UZUN SÜRE VERMEK İSTERDİM"

        Barış pas yapmak niyetindeydi, maç da 2-0'dı. Üçüncü golü bulmak için direkt atışı istedim Barış'ı ceza sahasına gönderdim. Onun öne yaptığı koşu Abdülkerim'in yolunu da açmış oldu. Eyüp'ün de güzel ortası. Daha uzun süre vermek isterdim. Maç zor geçti. Üç tane çok önemli genç oyuna girdik. Onların performansından ve isteklerinden memnunuz.

        "ÇOK HIZLI BAŞARI BEKLENİYOR"

        "Oynadıkları oyundan memnunum. Ndombele topu öne taşıyan, rakipten kazandığı toplar var. Bugün için baktığımızda pozitif aldığımız oyunculardan biri oldu. Kaan Ayhan örneği var yine farklı mevkide oynadı ve başarılı oldu. Bazen transferlerden çok hızlı şekilde başarı bekleniyor, bazen süre alıyor."

        "CENGİZ'E DE BİR SÜRÜ ELEŞTİRİ VARDI"

        "Aynı şekilde Cengiz Ünder için de söyleyebiliriz. Bugün dört gol attı. Cengiz'le ilgili de bir sürü eleşiri vardı, biraz yapıcı olmamız gerekiyor. Hemen etki etmelerini bekliyoruz. Ama geniş kadrolar var. Bazen az şans geliyor. Ama transferlerin ne kadar iyi olduğunu zaman içerisinde gösteriyoruz."

        "TRANSFERLER ÜZERİNDEN YIPRATMAYA..."

        "Transferler üzerinden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Kerem Demirbay belki ilk geldiğinde adaptasyon sorunu vardı ama şu anda takım için önemli bir paya sahip oldu. Zaha yine gol atan oyunculardan. Transferlerimiz zaman içerisinde kendilerini gösteriyorlar. Taraftarımızın aynı şekilde desteğini bekliyoruz."

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