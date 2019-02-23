Okan Buruk: “Erol hoca herhalde başka maçı seyretti”

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor’un evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Erol Bulut'un maç sonrası yaptığı ‘Adalet Diyorum’ açıklamasına tepki göstererek, “Erol hoca yanlış bir maçı izledi galiba” ifadelerini kullandı.
Maç öncesinde istekli olduklarını ve bu arzularını maça yansıttıklarını dile getiren Buruk, “İstekliydik , mücadele ettik ve topa rakipten daha çok sahip olmak istedik. Daha çok pas yapmak istedik, rakibin özellikle uzun toplarla gelip, bizden kazanacağı toplarla hücum yapacağını biliyorduk. Bizim pas oyununu daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Attığımız gollerle de bunu gösterdik” dedi.
Erol Bulut’un maç sonunda yaptığı ‘Adalet diyorum, gerisini siz doldurun’ açıklamasına tepki gösteren Buruk, “Herhalde başka maçı seyretti Erol Hoca. Keşke bu saçı seyretseydi bu maçı değerlendirseydi.
Ben başka maçı seyrettiğini düşünüyorum. Çünkü 3-0'lık bir galibiyet var. Ve pozisyonun penaltı olmadığı net belli. İlk topa vuran bizim oyuncumuz.
İki kişi de ayağını aynı anda kaldırıyor ve topa bizim oyuncumuz vuruyor. Faul verilecekse bizim lehimize verilmesi gerekiyordu. Hakemin bence ilk verdiği karar yanlıştı. Daha sonra VAR'dan seyredip kararını düzeltti. Adil olan bir maç yaşadığımızı düşünüyorum. Genel olarak maç içerisinde hakem yüzde 70 rakip takım lehine kullandı kararları. Ayrıca bu anlamda Hüseyin Göçek'e teşekkür etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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