Okan Buruk: Rakiplerin korktuğu bir Galatasaray olacak

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin organizasyonuna katılan teknik direktör Okan Buruk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"RAKİPLERİN KORKTUĞU BİR GALATASARAY OLACAK"

Okan Buruk, "Tekrar havayı yakalamamız gerekiyor. İnşallah transfer dönemi bittikten sonra, biz de takım olarak tam olarak hazır olduktan sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Ondan kuşkumuz yok. Hep 'Mayıslar Bizim' diyoruz. 24. şampiyonluktan sonra hedef 5. yıldız ve şampiyonluk demiştim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda elimizden geleni yapacağız. Takım olarak daha güçlü, daha hazır, daha konsantre olacağız. Bu başlangıçta takımımızı, taraftarımızı üzdüğümüz yerler oldu. Bunları inşallah ortadan kaldıracağız. Oyun olarak güçlü, dışarıdan güçlü, rakiplerin korktuğu, saygı duyduğu bir Galatasaray'ı oyun olarak ortaya çıkartacağız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın." dedi.