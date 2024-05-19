Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye ilk kez mağlup oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:04 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk, Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerle 5. derbisini oynadı.

        Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere oynanan 5 müsabakada Buruk, ilk kez Fenerbahçe derbisinde mağlubiyet yaşadı. Buruk, Galatasaray'ın başında sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"