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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Hedefimiz ilk 8'de olmak! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Hedefimiz ilk 8'de olmak!

        UEFA Avrupa Ligi lig formatı ilk haftasında Galatasaray sahasında PAOK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 21:44 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:46
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        "Hedefimiz ilk 8'de olmak!"
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        UEFA Avrupa Ligi lig formatı ilk haftasında sahasında PAOK ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Kazanmak çok önemli. Alacağınız her 3 puan sizi yukarıya taşıyacak. İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak. Taraftarımıza yakışır bir oyun, onları harekete geçirecek bir oyun oynamak istiyoruz. Biz harekete geçtiğimizde onlar da yanımızda oluyor ve rakipler için bu kolay olmuyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. PAOK iyi bir takım. Defansta ve hücumda iyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçında pozisyonlar verdik, bu kez daha dikkatli olmalıyız.

        "MAÇ NEDEN CUMARTESİ?"

        Dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde hazırlandık. Bizim için zorluk olacak maç aslında Kasımpaşa maçı. Onu cumartesiye koydular, neden oraya koydular bilemiyorum. Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe. Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız. Kadro genişliği bunun için var.

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