Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçında takımda önemli eksikler olduğunu, bunun oyun planlarını etkilediğini söyledi.
Beşiktaş karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:
"Eksik oyuncularımızın çok olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bir oyuncumuz takıma geri dönüyor. Saadane dışında diğer oyuncularımız belki Göztepe maçına yetişecek. Zor bir deplasman. Rakibimizin içindeki şartlara bakıldığında ligde istedikleri gibi gitmiyorlar. Avrupa'da iç saha maçı oynayacaklar. Rakibimizin kadrosu Avrupa maçı sonrası şekillenecek. Taktiksel anlamda rakibimizi analiz ediyoruz. İç sahada tehlikeli bir ekibe karşı savunma ve hücum hattında neler yapacağımızı çalışacağız."
Buruk, kazanmak üzerine hareket ettiklerine dikkati çekerek, "Her maçtan beklentimiz üç puan. Hiçbir maça 'Kazanamayız, zor deplasman, zor rakip' demiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız ama rakibimiz ne bekliyorsa biz de aynı beklenti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.
Rakibin de eksikleri olduğunu kaydeden Buruk, şunları söyledi:
"Lens dışında sakatlıkları var. Avrupa maçı sonrasında kadrosu tam olarak şekillenecek. Rakip analizimiz devam ediyor, Beşiktaş önlem alınması gereken bir takım. Biz de buna göre gerekli tedbirleri alacağız. Quaresma, Love ve Babel çok önemli hücumcular. Bekler ise çok iyi hücuma çıkıyor. Çok fazla artıları olan bir takım. Olumsuz yönleri de elbette var. Kolay gol yiyen bir takım. Biz de bunu değerlendirmeye çalışacağız."
"HERKESİ, HER YERDE YENEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Buruk, sakatların dönmesiyle kadronun yeniden güçleneceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Umar ve Samudio'nun geri dönmesi çok önemli. İlerleyen haftalarda daha sağlıklı düşünebileceğiz. Onların dönüşüyle hücum hattı şekillenecek. Lig ne Beşiktaş ve Göztepe deplasmanı ile başlıyor ne de bitiyor. Bizim için ilk yarıda 8 maçlık bir periyot var. Herkesi, her yerde yenebileceğimize inanıyorum. Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında sabırlı ve akıllı olsak üç puan alabilirdik. Oyuncuların iyi niyetine çok güveniyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar."
Şehrin birlikteliğinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Buruk, "Şehir inanılmaz sahiplenmiş bir kimlik içerisinde. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Biz geldiğimizde lige kötü başladığımız için psikolojik olarak yıpranmış bir takım vardı ama herkes üzerine düşeni yapıyor. Oyuncularımız her antrenmanı maç gibi oynuyorlar. Yerli ve yabancı bütün oyuncular karakter olarak çok düzgün. Camianın birlikteliği bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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