Okan Buruk: Hiçbir bahanemiz yok!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda RFS'ye konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Dün de söyledim, güzel bir zemin var. Bizim için zemin çok önemli. Bu bizim için oyun oynama anlamında önem kazanacak. Rakipte beklediğimiz kadroya göre iki değişiklik var. İki sistemi de oynayabiliyorlar. Topun bizde olduğu bölüm çok önemli. Hareketliliğimiz çok önemli. Yapacağımız baskılar önemli.

"RAKİBİMİZİ ÖNEMSİYORUZ"

Önemli bir maç, kazanarak devam etmek istiyoruz. Rakibimizi önemsiyoruz. Deplasmanda oynuyoruz, rakibimizin daha alışık olduğu bir ortam, kendi oyun kalitemizi ortaya koymak istiyoruz. Maçın favorisi Galatasaray. Aynı mücadele gücünde oynamamız gerekiyor.