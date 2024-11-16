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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk HT Spor'da! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk HT Spor'da!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, özel açıklamalarıyla HT Spor'un konuğu olacak. Mehmet Ayan, Rıdvan Dilmen ve Sine Çakır Heyse soracak, Okan Buruk yanıtlayacak. Başarılı teknik adamın konuk olacağı '%100 Futbol Özel', 17 Kasım Pazar günü (yarın) saat 20.00'de HT Spor'da!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:41
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        Okan Buruk HT Spor'da!
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        HT Spor gündemi belirlemeye devam ediyor... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arasında HT Spor ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol'un konuğu oluyor.

        Başarılı teknik adam, Süper Lig'den Avrupa'ya, kariyerinden hedeflerine kadar birçok konu hakkında özel açıklamalarıyla HT Spor ekranlarında olacak.

        Sine Çakır Heyse'nin moderatörlüğünde yayınlanacak programda, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan ve usta yorumcu Rıdvan Dilmen soracak, Okan Buruk yanıtlayacak. '%100 Futbol Özel', 17 Kasım Pazar günü (yarın) saat 20.00'de HT Spor'da!

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