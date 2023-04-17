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Okan Buruk ilk 11'i değiştirmeyi düşünmüyor

Galatasaray, gözünü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçına çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya Yukatel Kayserispor karşılaşmasının 11'i ile çıkmayı düşündüğü öğrenildi

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  • Okan Buruk ilk 11'i değiştirmeyi düşünmüyor - Galatasaray haberleri

    Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçına yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların, sahaya çıkacağı 11'i de netleşmeye başladı.
  • Okan Buruk ilk 11'i değiştirmeyi düşünmüyor - Galatasaray haberleri

    Teknik direktör Okan Buruk'un, Yukatel Kayserispor maçını farklı kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği öğrenildi.
  • Okan Buruk ilk 11'i değiştirmeyi düşünmüyor - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Stoper tandeminde Abdülkerim ve Nelsson görev alacak.
  • Okan Buruk ilk 11'i değiştirmeyi düşünmüyor - Galatasaray haberleri

    Savunmanın sağında Sacha Boey yer alırken, sol bekte ise Sam Adekugbe'nin forma giymesi bekleniyor.
  • Okan Buruk ilk 11'i değiştirmeyi düşünmüyor - Galatasaray haberleri

    Orta saha ikilisi, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira'dan oluşacak. 
  • Okan Buruk ilk 11'i değiştirmeyi düşünmüyor - Galatasaray haberleri

    Sarı kırmızılılar, Yukatel Kayserispor maçındaki etkili performansları nedeniyle kanatlarda Rashica ve Kerem'i kullanacak.
  • Okan Buruk ilk 11'i değiştirmeyi düşünmüyor - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'da forvet arkasında Dries Mertens yer alacak. 
  • Okan Buruk ilk 11'i değiştirmeyi düşünmüyor - Galatasaray haberleri

    İleri uçta ise Yukatel Kayserispor maçında 3 gol 1 asistlik katkısıyla göz dolduran Mauro Icardi görev yapacak.

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