Okan Buruk kendini tekrarladı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta sona ererken; Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan topladı ve zirvede yer aldı.