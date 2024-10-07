Okan Buruk kendini tekrarladı!
Geçtiğimiz 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şamil Ekinci Sezonu'nun ilk 8 haftasında da zirvede yer aldı. Özellikle Kasımpaşa maçı sonrası eleştirilerin odağında yer alan Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası taraftarlarını sevindirmeye alıştırdıklarını dile getirmişti. Peki; sarı-kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, geçtiğimiz yıllarda aynı zaman diliminde nasıl bir grafik sergiledi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta sona ererken; Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan topladı ve zirvede yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen Kasımpaşa ve 2-0'dan 2-2 biten RFS maçlarından sonra eleştirilerin hedefi olmuştu.
İLK SEZONDA 88 PUANLA ŞAMPİYON
2022-2023 sezonunda görevi devralan deneyimli çalıştırıcı, ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puan toplamıştı. Cimbom, sezon sonunda ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alarak 88 puanla zirvede yer almıştı.
2. YILINDA REKOR KIRDI
2. yılında birçok rekora imza atan Okan Buruk, şampiyon unvanını korumuş ve F.Bahçe'nin 3 puan önünde 102 puanla yine zirvenin sahibi olmuştu.
Milli araya girilirken ilk 8 haftası tamamlanan Şamil Ekinci Sezonu'nda, G.Saray yine zirvede yer aldı. Cimbom, geçen sezonun aynı sürecinde olduğu gibi 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanı hanesine yazdırdı.
İşte Okan Buruk'un G.Saray'daki ilk 8 haftaların karnesi:
2022-2023 SEZONU
Antalyaspor 0-1 G.Saray
G.Saray 0-1 Giresunspor
Ümraniyespor 0-1 G.Saray
Trabzonspor 0-0 G.Saray
Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
Kasımpaşa 2-3 G.Saray
G.Saray 2-1 Konyaspor
Adana Demirspor 0-0 G.Saray
* 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet: 17 puan
2023-2024 SEZONU
Kayserispor 0-0 G.Saray
G.Saray 2-0 Trabzonspor
Gaziantep FK 0-3 G.Saray
G.Saray 4-2 Samsunspor
Başakşehir 1-2 G.Saray
İstanbulspor 0-1 G.Saray
G.Saray 2-1 Ankaragücü
Antalyaspor 0-2 G.Saray
* 7 galibiyet, 1 beraberlik: 22 puan
2024-2025 SEZONU
G.Saray 2-1 Hatayspor
Konyaspor 1-2 G.Saray
A. Demirspor 1-5 G.Saray
G.Saray 5-0 Çaykur Rizespor
G.Saray 3-1 Gaziantep FK
F.Bahçe 1-3 G.Saray
G.Saray 3-3 Kasımpaşa
G.Saray 1-0 Alanyaspor
* 7 galibiyet, 1 beraberlik: 22 puan