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Okan Buruk: Liderlik koltuğundayız, burada kalmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz" dedi.

Okan Buruk: Liderlik koltuğundayız, burada kalmak istiyoruz
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maç öncesi isteğimiz, hayalimiz, gün sonunda lider olarak bu haftayı lider bitirmekti. Maçın sonunda bunu yaşadık. Biraz son 10 dakikadaki hem oyun olarak hem rakibe verdiğimiz pozisyon olarak bunu biraz kötü bir şekilde yaşadık. Yüzde yüz galibiyet sevinci yaşayamadık. Böyle maçlar ve böyle skorla olacak. İlk yarının 40 dakikalık bölümünde çok üstün oyandık. Gol pozisyonları vardı, direkten dönen toplar vardı. İkinci yarı daha dengeli geçti. 3. golü bulmamız gerekirdi. 3. golü bulsaydık daha erken maçı bitirebilirdik. Duran toptan gol yedik. 2-1 olunca hem rakibi oyun içerisinde dahil ettik, biz de biraz baskı altına girdik. Son 10 dakika ve ilk yarının 5 dakikalık bölümü dışında genel olarak Galatasaray takımı oyunu daha çok domine eden, daha çok pozisyona giren taraftı. Günün sonunda 3 puan ile bitirdik. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz" şeklinde konuştu.

''SİNİRLENMEMİN NEDENİ, KOLAY BİR ŞEKİLDE KART GÖRDÜ''

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Sinirlenmemin nedeni, kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkartmak istedi, onun ortadan çıkacağım demesi, kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen oyuncular plan yapar. Onla ilgili şeyimiz de yok. Bu hafta cezalı durma düştü. Cezalı olan hiçbir oyuncuyu hiçbir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Burada kalıp diğer arkadaşlarla birlikte antrenman yapacak" diye cevap verdi.

TAKTİKSEL BİR TERCİH OLDUĞU İÇİN SEFEROVIC'İ DEĞERLENDİRMEDİK''

İsviçreli futbolcu Haris Seferovic için ise Okan Buruk, "3 gün önce kupa maçımız vardı. Orada onu denedik. Bütün oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Bugün ona süre vermedim. Orada Mertens’i önde kullanmak istedim, hareketliliğinden dolayı ve oyunu yönetmesinden dolayı. Taktiksel bir tercih olduğu için Sefervovic’i değerlendirmedik. Şans geldiğinde kendini ispat etmek zorunda. O da, biz de bunu istiyoruz. Bundan sonra daha iyi olma şansı onun elinde. Daha çok çalışacağız. 3 tane santrforumuz var. Burada bir yarış var. En iyi olan çıkıp oynayacak. Hala Seferovic’e güveniyoruz, şans da vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Sakat futbolcuların durumlarıyla ilgili de konuşan Buruk, "Midtsjö’nün durumu tam belli değil. Oynayabilecek diye düşünüyoruz. Kazımcan’ın oynayamayacağını düşünüyorum. Icardi ile ilgili saha çalışmalarına başladı. Yakında yavaş yavaş toplu çalışmalara da başlatmayı düşünüyorum. Onun için hedef olarak seçtiğimiz maç Ankaragücü maçı olarak görüyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var" dedi.

''TARAFTARLARIMIZDAN BEKLENTİMİZ NE OLURSA OLSUN DESTEK OLMALARI''

Kadrodaki bütün oyunculara güvendiklerini söyleyen Okan Buruk, "Süre alıyorlar en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Belli oyuncular üzerinden bunu yönetmek bana yanlış geliyor. Belki geçen seneden kalan hasaralar var. Kadro çok değişti. Geçen senenin etkileri Galatasaray takımının üzerinde bitmiyor. Sezon başı bunu ortadan kaldırmak için geldik. Bir yandan psikolojik olarak bunu yenmeye çalışıyoruz bir yandan başarılı olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan beklentimiz ne olursa olsun destek olmaları. Bütün oyuncularımıza destek olmalarını isteyeceğim" dedi.
Belçikalı futbolcu Dries Mertens’in etkili kullanmasının sorulması üzerine Buruk, "Özellikle son antrenmanda duran top çalışıyoruz. Dün de Mertnes ile çalıştık. Bu hep çalıştığımız bir şey. Burada atışı yapan çok önemli oluyor. Bugün Mertnes çok önemli kornerler kullandı. Bugün de bundan iki tane gol bulduk. Sezon başında korner gol bulamadık. Bu anlamda sevinçliyiz. Oyun içerisindeki golleri de atarsak daha çok sevineceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

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