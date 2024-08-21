Okan Buruk: Mücadele etmemiz gerekiyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Okan Buruk maçla ilgili, "Mücadele etmemiz gerekiyor, genç bir kadroya karşı oynayacağız. Direkt olarak tribünden sahaya bağırmadığınız sürece iletişime geçmenize izin veriyorlar. Analiz ekibimiz yanımızda olacak zaten.'' dedi.

Oyuncularına güvenini dile getiren Buruk, ''İki ayaklı maçlarda dikkatli olmak gerekiyor ama ben takımıma, oyuncularıma güveniyorum." sözlerini sarf etti.