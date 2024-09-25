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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, PAOK'u ezberletti! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk, PAOK'u ezberletti!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk öğrencileriyle toplantı gerçekleştirdi. Son taktik antrenman öncesinde yapılan görüntülü analiz ile rakibini ezberleten Buruk, futbolcularından derbiyi geride bırakmalarını istedi

        Giriş: 25.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:58
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        Okan Buruk, PAOK'u ezberletti!
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        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray sahaya iniyor; sarı-kırmızılılar ilk maçında PAOK'u konuk ediyor.

        Ligde sezona altıda altıyla başlayan Cimbom dün akşam tüm hazırlıklarına nokta koydu.

        Okan Buruk, akşam saatlerindeki son taktik antrenman öncesinde takım ile uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantının ilk bölümünde PAOK'un maç görüntüleri mercek altına alınırken Buruk ve kurmayları, Yunanistan ekibinin güçlü ve zayıf yönlerini oyuncularına ezberletti.

        Rakibin geçiş hücumlarla tehlikeli olduğunun altını çizen Buruk, özellikle top kayıplarından sonra uygulanacak karşı baskının hatasız olmasını istedi.

        Derbi galibiyetiyle moral yükselten sarı-kırmızılı futbolculara da uyarılarda bulunan Buruk, Fenerbahçe maçının geride kaldığını ve tüm odaklarının PAOK müsabakasının olması gerektiğini ifade etti.

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