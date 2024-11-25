Okan Buruk rekora değil oyuna odaklı!

Galatasaray Süper Lig’in 13. haftasındaki Bodrum deplasmanında aldığı 3 puanla liderliğini sürdürdü.

Okan Buruk ve öğrencileri 1-0’lık galibiyetle lig tarihine geçen bir periyot çizdi.

Çok sayıda pozisyona giren Galatasaray bunların hemen hepsini cömertçe harcamıştı.

Ligin ilk 13 haftasında 34 puana ulaşan ilk takım olan Galatasaray’da Buruk ise rekora değil oyuna odaklandı.

Kaçan pozisyonların yanı sıra top kayıplarına verilen reaksiyonlar da Okan Buruk’u memnun etmedi.

Buruk’un sahadaki birkaç isim dışında gösterdiği tavırdan memnun olmadığı ve bu konuda uyarılar yaptığı öğrenildi.