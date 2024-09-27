Okan Buruk rotasyona gidiyor!

Lige fırtına gibi başlayan ve altıda altıyla ilerleyen Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi.

Haftaya 18 puanla lider giren sarı-kırmızılılar, hafta içinde PAOK'u da mağlup ederek ligdeki iyi gidişatını Avrupa'ya da yansıttı.

Sıkışık bir fikstürden geçen Galatasaray'da sakatlıklardan koruyucu önlemler de gündeme geldi. Gaziantep FK ve Fenerbahçe derbilerinden sonra maçların son 30 dakikalık dilimlerinde yorulduklarını ifade eden Okan Buruk, PAOK müsabakasının ardından da sıkışık fikstüre dikkat çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu virajda yorgun olan futbolcularını dinlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Uzun bir sezonu geride bıraktıktan sonra EURO 2024'ün ardından dinlenme imkanı bulamayan futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra 37 yaşındaki Dries Mertens'in de Kasımpaşa maçında dinlendirilme ihtimali son derece yüksek.