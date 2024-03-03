Okan Buruk: Şampiyonluğa 10 maç kaldı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Galatasaray galibiyeti ile tamamlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu
Galatasaray Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"YORGUN VE EKSİKTİK"
"Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli."
"ŞAMPİYONLUĞA 10 MAÇ VAR"
"Derbileri çok önemsiyoruz. Diğer maçlara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Derbilerin atmosferi farklı. Oyun olarak bize daha açık oynuyorlar, bunun da etkisi var. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz."
"BU DEPLASMAN ZOR"
"Beşiktaş deplasmanı zor. Burada muhteşem taraftar var. Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor."
"ARTIK TEK MAÇ VAR"
"Artık tek maça hazırlanacağız, bu bizim için avantaj. Bir tek ekstra Süper Kupa var. Daha iyi dinleneceğiz, daha iyi hazırlanacağız. Kadro tamamlandığında daha başarılı olacağız."
"BAZEN EGOLAR YÜKSEK OLABİLİYOR"
"Sağ bek bölgesinde kısıtlıyız. Kaan Ayhan elinden geleni yaptı. Mauro Icardi çok %100 ile oynamadı ama takıma liderlik yaptı. Bizim işimiz zor. Çok önemli oyuncular var. Bazen egolar çok yüksek olabiliyor. Herkesi yönetmek zor olabiliyor. En önemli şey Galatasaray'ın fazlası. Artık son 10 hafta, daha fazlasını da yapmalıyız."
FENERBAHÇE'YE YANIT
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem isteğine yanıt verdi.
"Fenerbahçe'nin yabancı hakemle ilgili talebi olmuş. Farklı bir düşünce, hesap mı var bilemiyoruz. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Dünyada birçok yerde yabancı hakem yer alıyor. Bazen Türk hakemlerinin hakkı yeniyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemlerimiz çok daha iyi. Onların da güvene ihtiyacı var."