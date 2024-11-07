Okan Buruk: Sürpriz yapmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham'ı konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce açıklamalarda bulundu:

"Tottenham geçen senenin çok başarılı takımlarından biri. Bu seneye baktığımızda istatistiksel olarak iyi bir takım. İyi bir takımla oynayacağız. Çok etkili oyuncuları var. Oynayan her oyuncusu çok kaliteli ve özel. Biz Galatasaray'ız. Kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyoruz. Bizim için çok önemli. Puan kazanmak ve maçı kazanmak çok önemli. Buralarda oyun gücümüzü görmek bugünün hedeflerinden biri. Rakibimize ne kadar çok sürpriz yapabilirsek bizim için önemli. İki takımın da oyunsal olarak benzerlikleri var. Kazanmak istiyoruz. Kadromuz ofansif gözüküyor ama defansı da iyi yaparsak güzel olur. İki kanatta Barış ve Yunus var. Sakin, sabırlı, kendi oyunumuzu oynayıp elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin kadro derinliği fazla değil. Geçen sene de yaşamışlardı. Geçen sene liderliği kaybettiler bu yüzden. Sakatlık çok oluyor, kulübeden gelecek oyuncuları var. Solanke, Klusevski... Galatasaray'ın oyun gücünü göstermek isteyeceğiz. Bunu 90 dakikaya ne kadar yayarsak o kadar iyi olacak bizim için. Konsantrasyonumuz yüksek. Kendinizi göstermeniz için uygun maçlardan biri."