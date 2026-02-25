Okan Buruk'tan 6 değişiklik!

"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi.

Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı.

Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 5-2 kazandı.

Galatasaray, Allianz Stadı'ndaki rövanş maçına ise Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey, yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Buruk, Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Boey, Singo, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Sane ve Icardi'yi yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Lang, Sanchez, Jakobs, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'i maça başlattı.

TURUN İLK MAÇININ 11'İNE GÖRE 1 DEĞİŞİKLİK YAPTI Teknik direktör Okan Buruk, Juventus'u 5-2 yendikleri ilk maçın 11'ine göre ise bu karşılaşmada 1 değişikliğe gitti. Buruk, ilk maçta şans verdiği Yunus Akgün'ün yerine bu müsabakada Mario Lemina'yı tercih etti. BAKAN BAK, MAÇI STATTA TAKİP ETTİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi. Bakan Bak, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden seyretti. JUVENTUS'TA MİLLİ FUTBOLCU KENAN İLK 11'DE İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, ilk maçta olduğu gibi rövanş karşılaşmasında da Galatasaray'a karşı mücadele etti. JUVENTUS, 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Como'ya 2-0 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Torino ekibi, karşılaşmaya Mattia Perin, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceiçao, Jonathan David ve Kenan Yıldız 11'i ile başladı.