Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan 6 değişiklik! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan 6 değişiklik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 23:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk'tan 6 değişiklik!

        "Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi.

        Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı.

        Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 5-2 kazandı.

        Galatasaray, Allianz Stadı'ndaki rövanş maçına ise Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile sahaya çıktı.

        Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey, yer aldı.

        REKLAM

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

        Buruk, Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Boey, Singo, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Sane ve Icardi'yi yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Lang, Sanchez, Jakobs, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'i maça başlattı.

        TURUN İLK MAÇININ 11'İNE GÖRE 1 DEĞİŞİKLİK YAPTI

        Teknik direktör Okan Buruk, Juventus'u 5-2 yendikleri ilk maçın 11'ine göre ise bu karşılaşmada 1 değişikliğe gitti.

        Buruk, ilk maçta şans verdiği Yunus Akgün'ün yerine bu müsabakada Mario Lemina'yı tercih etti.

        BAKAN BAK, MAÇI STATTA TAKİP ETTİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi.

        Bakan Bak, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

        JUVENTUS'TA MİLLİ FUTBOLCU KENAN İLK 11'DE

        İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.

        REKLAM

        Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, ilk maçta olduğu gibi rövanş karşılaşmasında da Galatasaray'a karşı mücadele etti.

        JUVENTUS, 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

        Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Como'ya 2-0 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

        Torino ekibi, karşılaşmaya Mattia Perin, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceiçao, Jonathan David ve Kenan Yıldız 11'i ile başladı.

        Spalletti, son oynadıkları Como maçında 11'de şans verdiği oyunculardan Andrea Cambiaso'yu sarı kart cezası nedeniyle kadroya almazken Michele Di Gregorio, Fabio Miretti ve Lois Openda'yı yedek oturttu.

        Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Perin, Conceiçao, Kalulu ve David'i ilk 11'de sahaya sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta bir sitede 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Esenyurt'ta bir sitenin koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta yaşandı.  (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon