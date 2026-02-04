Habertürk
        Okan Buruk'tan 8 değişiklik - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan 8 değişiklik

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'de son karşılaşmaya göre 8 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 21:20 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:20
        Okan Buruk'tan 8 değişiklik!
        Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında İstanbulspor'u ağırladıkları karşılaşmada, en son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 8 değişiklik yaptı.

        Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müsabakaya Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Mario Lemina, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Yaser Asprilla, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Noa Lang ve Wilfried Singo yer aldı.

        Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynadıkları Zecorner Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 8 değişiklik yaptı.

        Okan Buruk, Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan Lang, Abdülkerim Bardakcı ve Sanchez'i yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, son maçta 11'de şans verdiği oyunculardan Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü ise kadroya almadı.

        Buruk, bu oyuncular yerine Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu'yu sahaya sürdü.

        ASPRİLLA, İLK KEZ 11'DE

        Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı takımda ilk defa 11'de şans buldu.

        Geçen haftadaki Kayserispor karşılaşmasında 73. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da ilk defa İstanbulspor karşısında 11'de maça başladı.

        5 ÖNEMLİ OYUNCUSUNU KADROYA ALMADI

        Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki 5 önemli futbolcusuna maç kadrosunda yer vermedi.

        Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maç trafiği nedeniyle Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü dinlendirdi.

        6 ŞUBAT'TAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENENLER UNUTULMADI

        Galatasaray Kulübü, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı.

        Sarı-kırmızılı kulüp, müsabaka öncesinde stattaki skor tabelalarına "6 Şubat'ı unutmadık, bu destek hiç bitmeyecek." cümlesini yayımladı.

