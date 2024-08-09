Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN KÖTÜ STADINDA OYNADIK"

Okan Buruk karşılaşmayla ilgili, "Stadımızı çok özlemişiz. Buraya gelince bunu anladık. en son şampiyonluk kutlamasında buradaydık. O an hala aklımızda. Böyle bir statta oyun oynamak çok daha farklı. Geçen hafta Türkiye'nin en kötü stadında oynadık. İyi bir takımız. Sezon başına başlamak her zaman zordur. Çok fazla milli oyuncumuz vardı. Onlar da zamanla takıma adapte oluyorlar." dedi.

Zaha'nın kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e dönmek isteyen bir oyuncu. Oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Onunla konuştuk ve kadroda olmamasına karar verdik." ifadelerini kullandı.