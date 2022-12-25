Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, cezalı duruma düştü.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Torreira, yerini son anlarda Sergio Oliveira'ya bıraktı. Okan Buruk'un 89. dakikada kenara aldığı Lucas Torreira, oyundan çıkarken yavaş hareket ettiği için önce uyarıldı, ardından hareketlerini hızlandırmadığı için hakem Abdulkadir Bitigen'den sarı kart gördü.
Bu sarı kartla cezalı duruma düşen Lucas Torreira, kenara geldikten sonra teknik direktörü Okan Buruk'un da tepkisini çekti.
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