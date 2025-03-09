Okan Buruk'tan flaş açıklama: Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk açıklamasında; "Bütün kadınların Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. İnşallah onlar için de adil ve daha güzel bir dünya hayali gerçekleşir. Her maç bizim için bir tecrübe. Kendime ve takımıma güvenle bakıyorum. Bir kamp yaptık. Burada biraz havayı değiştirmek istedik aslında. Uzun zaman sonra ilk defa bir haftayı boş geçirdik. Böyle bir hafta yakalayınca antrenmanlarımızı yaptık. Kamp yaptık. Yeni çok fazla oyuncumuz var biliyorsunuz. Bu olağanüstü bir durumdan dolayı değil. Onların da birbirine alışma zamanı olacak." dedi.

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Okan Buruk sözlerinin devamında; "Rakibimiz 3'lü başlayacak gibi görünüyor. Bizim de kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Maç kazanacak eylemleri ortaya koymak gerekiyor. Akşam maçı, geçen hafta gündüz maçına göre hem zemin hem saat nedeniyle daha farklı bir maç ortaya çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.