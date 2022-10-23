Okan Buruk'tan flaş sözler! "G.Saray'a karşı bir savaş başladı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

TFF ve hakemleri hedef alan sarı-kırmızılı teknik adam, Galatasaray'a karşı bir savaş başlatıldığını söyledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik ama olmadı. Üzgünüz. Galatasaray'a karşı bir savaş başladı, bu net bir şekilde görülüyor. Sadece hakemler açısından değil, dışarıda da etkisini görüyoruz. Savaşacağız. Biz de büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar.