Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması

        Galatasaray'da Okan Buruk, İstanbulspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakim Ziyech açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

        "- Hakim Ziyech'in çok önemli bir şeyi yok ama dinlendirmek istedik.

        - Oyun felsefemiz aynı. Bugün için ne kadar değişiklik olsa da, 2 hafta öncenin birçok maçına çıkan dizilişimiz var. Nelsson'un eşi doğum yaptı. O da bugün kulübede. İhtiyaç olduğunda oynayabilecek durumda. Kaan ve Abdülkerim ilk defa bir arada oynayacak.

        - Kendi oyun felsefemizi sahaya koyayacağız. Olimpiyat Stadı'nın atmosferi zordur. Bununla ilgili de oyunculara uyarılarımızı yaptık. Kazanmamız gerekiyor dediğim gibi. Süper Lig çok önemli. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlara çıkacağız. 3 gün de bir olsa da kazanmamız gerekiyor. Hedef kazanmak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk yarıda tek gol
        İlk yarıda tek gol
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz