Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"- Hakim Ziyech'in çok önemli bir şeyi yok ama dinlendirmek istedik.

- Oyun felsefemiz aynı. Bugün için ne kadar değişiklik olsa da, 2 hafta öncenin birçok maçına çıkan dizilişimiz var. Nelsson'un eşi doğum yaptı. O da bugün kulübede. İhtiyaç olduğunda oynayabilecek durumda. Kaan ve Abdülkerim ilk defa bir arada oynayacak.

- Kendi oyun felsefemizi sahaya koyayacağız. Olimpiyat Stadı'nın atmosferi zordur. Bununla ilgili de oyunculara uyarılarımızı yaptık. Kazanmamız gerekiyor dediğim gibi. Süper Lig çok önemli. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlara çıkacağız. 3 gün de bir olsa da kazanmamız gerekiyor. Hedef kazanmak."