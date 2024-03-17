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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi için flaş sözler - Son dakika Galatasaray haberi - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Icardi için flaş sözler

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirten Buruk, 2 gol atan Icardi'nin performansı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 19:14 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:14
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuştu.

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        "KASIMPAŞA HÜCUMDA ÇOK İYİ İŞLER YAPTI"

        Sözlerine Kasımpaşa'yı överek başlayan Buruk, "Birincisi, rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Oyun olarak çok iyi işler yaptılar. Çok gol atan ve yiyen bir takım demiştim. Hücumda çok iyi işler yaptılar" dedi.

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        "KORKULARIM VARDI"

        Maçın 16.00'da oynanmasının kendilerini zorladığını belirten sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı, zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık." ifadelerini kullandı.

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        "BUNLAR ŞAMPİYONLUK MAÇLARI"

        Okan Buruk galibiyetle ilgili olarak ise, "Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı, son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik, dönüşünde de gol yiyebilirdik. 4-3 sonrası da maçı erken bitirmemiz gerekirdi. Önemli olan kazanmaktı. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Mutluyuz, Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Buraya geldiler, bizi desteklediler. Bundan sonra bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

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        "ABDÜLKERİM BİR SONRAKİ MAÇTA HAZIR OLACAK"

        Sakatlıklar ve takımın son durumu hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık. Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim. Bunu yaptık. Yine değişiklikler oldu. Abdülkerim'in tam hazır olmaması, onu zorlamamak iyi oldu. Bir sonraki maçta hazır olacak. Aurier yine aynı şekilde. Ziyech, ikinci maçına çıktı. Bu oyuncuların da tekrar takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda daha güçlü olacağımızı düşünüyorum." dedi.

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        "ICARDI YÜZDE 100'ÜYLE OYNAMIYOR"

        Son olarak Icardi'nin peformansıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Mertens, çok önemli bir gol attı. Icardi ilk yarıda çok oyunda değildi. Hep söylüyorum Icardi henüz yüzde 100'üyle oynamıyor. Ağrıları halen devam ediyor, o şekilde oynamaya çalışıyor. Arka adalesinde ufak problem var. Orayı tutarak oynuyor. Milli ara ona çok iyi gelecek. Geçen seneki formunu yakalayabileceğini düşünüyorum. Maçın ikinci yarısına bence damga vurdu." ifadelerini kullandı.

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