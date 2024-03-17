Okan Buruk'tan Icardi için flaş sözler

"KORKULARIM VARDI"

Maçın 16.00'da oynanmasının kendilerini zorladığını belirten sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı, zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık." ifadelerini kullandı.