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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan ilk 11 tepkisi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan ilk 11 tepkisi!

        Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da, maç önü röportajına çıkan teknik direktör Okan Buruk'un hedefinde ilk 11'in basına sızması vardı. Buruk, Ndombele haberlerine de tepki gösterdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.11.2023 - 20:26 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:41
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        Buruk'tan ilk 11 ve Ndombele tepkisi!
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        Okan Buruk, "Öncelikle daha biz bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Kim içeriden alıyor, kimden alıyor bilmiyoruz. Maçtan bir gün önce çalıştığımız şeyi; televizyonda, gazetelerde görüyoruz. Victor Nelson ve Ziyech'in oynayacağını kimsenin bildiği de yoktu" ifadesini kullandı.

        "NDOMBELE İDDİALARI ÇOK ÇİRKİN"

        Okan Buruk, Ndombele ile ilgili sakatlık açıklaması yapan ve hafta içi çıkan "Bayern Münih maçı sonrası otele hamburger söyledi" haberi hakkında konuştu ve şu sözleri söyledi:

        "Ndombele ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Yalanın her türlüsü kötü. Kulübümüz gereken işlemleri yapacaktır. Hamburger söylemiş, öyle olmuş böyle olmuş... Bu yalanı bir hafta sonra atmaları gerekiyordu. Daha doğru olurdu bu yalan! Ndombele yakın süre içinde bizimle birlikte olacak. Ona ilk günkü gibi güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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