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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Mauro Icardi için sakatlık açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Mauro Icardi için sakatlık açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.02.2024 - 21:03 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:03
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        Icardi için sakatlık açıklaması!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şunları söyledi:

        "Muhteşem Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Lig ve kupayı ayırmıyorum. Karagümrük hareketli bir takım, topa sahip olmayı seviyor. Bazı mevkilerde daha dinlenik oyuncuları seçtik. Amacımız kazanıp yarı finale çıkmak. 4. takım olmak istiyoruz. Finali oynayıp kupayı kazanmak istiyoruz. Icardi'yle ilgili bir düşüncemiz vardı. Dün ufak bir darbeden dolayı ağrısı vardı. Derbi olduğu için kadroya almadık. Ön bölgede oyun içerisinde rotasyon yapabiliriz."

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