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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye verilen cezaya sert tepki! - Son dakika Galatasaray haberi - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye verilen cezaya sert tepki!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin cezasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tedbirsiz sevk edilmiş bir oyuncunun 7 saat önce ceza alması neyle açıklanır bilmiyorum, inşallah bizi aydınlatırlar" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 20:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:30
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        Okan Buruk'tan Icardi tepkisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın öncesinde Mauro Icardi'nin cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Okan Buruk, "Birincisi tabii ki hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum, tedbirsiz sevk edilmiş bir oyuncunun 7 saat önce ceza alması neyle açıklanır bilmiyorum, inşallah bizi aydınlatırlar. Maalesef alıştığımız, yaşadığımız şeyler. Kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Mantıklı bir şekilde açıklayamıyoruz. Buna takılmayacağız. İsteyen, kazanmak isteyen bir 11'le sahaya çıkacağız. Sadece garip geliyor. Icardi oynayacak gibi hazırlandık ama bugün değiştirdik. Rakip takım için bile saçma. Ekibimdeki yabancılar nasıl olduğunu soruyorlar, dünyanın hiçbir yerinde görmediklerini söylüyorlar" dedi.

        Maç ile ilgili konuşan Buruk, "Kazanmak için önemli bir fırsat. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Topla iyi işler yapıyorlar. Hücum anlamında etkili oyuncuları var. Üst üste çok maç oynuyoruz, burada değişiklik yapıyoruz. Abdülkerim'i tekrar bir 90 dakika tutmak istemedik. Bunu konuştuk ve onu bugün başlangıçta kullanmıyoruz. Sakatlarımız yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. Takımın en kısa zamanda tamamlanmasını düşünüyoruz. 43. maça çıkıyoruz, 31. maçta galibiyet var, bu kazanan, güçlü bir takım olduğunu gösteriyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sadece saha içinde kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Okan Buruk ayrıca, "Ufuk'la birlikte orayı, merkezi kapatmak istediler. Ama kaliteli bir takım. 2 beki de hücuma katılan bir takım. Ofansif olarak zorluk çıkartan bir takım. Biz de buna önlem alacağız. Defansif anlamda da daha fazla zorluk çıkarmaya çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

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